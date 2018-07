Lisandro López chega ao Inter e explica opção: 'Vim pela grandeza'

O atacante Lisandro López foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira como novo reforço do Internacional. O jogador argentino assinou um contrato de risco por somente quatro meses, mas em sua primeira entrevista com a camisa colorada fez questão de exaltar o clube falando em bom português, já que atuou pelo Porto.

Ao ser perguntado sobre o motivo que o fez optar pelo Inter, Lisandro López foi taxativo. "Em vim por causa do Inter, pela grandeza que tem, é um dos grandes do Brasil. Foi isso que me fez escolher o Inter. Espero que o clube seja receptivo, até agora foi tudo muito bem", disse.

O argentino de 31 anos foi alvo do interesse de alguns outros clubes, entre eles o Racing, de seu país natal, e o Grêmio, mas ele garantiu que a única proposta real que recebeu foi mesmo do Inter. "A única proposta oficial que tive foi do Inter, e vir ao Brasil era um sonho. Queria experimentar o Brasileirão. O clube mostrou vontade de me contratar, e por eu conhecer o Diego (Aguirre), foi um ponto importante na minha vinda."

Lisandro López foi revelado justamente pelo Racing no início dos anos 2000, passou por quatro anos no Porto e mais quatro anos e meio no Lyon antes de se transferir para o Al-Gharafa, do Catar. Lá, foi comandado por Diego Aguirre, que foi justamente quem indicou sua contratação ao Inter.

Mesmo chegando somente nesta quinta ao Inter, Lisandro López garantiu que terá condições de estrear em breve pelo clube. "Me sinto bem fisicamente, lógico que no Catar o futebol é diferente daqui, mas conheço o método do Diego Aguirre e acho que em uns três ou quatro dias vou treinar com o grupo. Meu desejo é entrar rápido no time. Acho que não vou ter problema com isso."