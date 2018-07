Lisandro López treina com bola e aumenta chance de reforçar o Inter O técnico Argel Fucks não deu qualquer indicação sobre a escalação do Internacional para o duelo com o Goiás, domingo, no Serra Dourada, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas a presença do atacante Lisandro Lopez na atividade desta quarta-feira no CT do Parque Gigante aumentou as expectativas de que ele possa voltar ao time nesse confronto.