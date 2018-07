Lisboa sediará final da Copa dos Campeões na edição de 2014

ISTAMBUL - A Uefa escolheu nesta terça-feira o Estádio da Luz, em Lisboa, para sediar a final da Copa dos Campeões da temporada 2013/2014. O comitê executivo da entidade escolheu a casa do Benfica, que tem capacidade para 65 mil pessoas para receber a partida. O time português está classificado para as quartas de final desta edição do torneio.

A final da competição na atual temporada está marcada a Allianz Arena, o estádio do Bayern de Munique, e será disputada no dia 19 de maio. Na próxima temporada, a decisão já está agendada para o Estádio de Wembley, em Londres.

A última vez que Lisboa sediou a decisão da Copa dos Campeões, mas no Estádio Nacional do Jamor, foi em 1967, quando o Celtic bateu a Inter de Milão. O Estádio da Luz foi reformado para a disputa da Eurocopa de 2004, quando sediou a final do torneio, em que a seleção grega derrotou Portugal por 1 a 0.

Também nesta terça-feira, no primeiro dia da reunião do Comitê Executivo da Uefa, foi definido que o Juventus Stadium, em Turim, na Itália, vai receber a final da Liga Europa da temporada 2013/2014. Além disso, a República Checa foi escolhida para sediar o Campeonato Europeu Sub-21 de 2015.