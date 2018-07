Lisca aposta em uma equipe rápida para o Ceará desencantar no Brasileirão

Sem uma vitória sequer nas 12 primeiras rodadas no Campeonato Brasileiro, o Ceará precisa mudar a sua filosofia de jogo para não se afundar ainda mais na zona de rebaixamento. Com esse pensamento, o técnico Lisca promoveu várias alterações no time considerado titular durante a intertemporada. E o primeiro teste será diante do Sport, nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Em 12 jogos, o Ceará só somou cinco pontos, estacionado na lanterna. Para mudar este cenário, Lisca não poderá contar com o zagueiro Rafael Pereira, vetado pelo departamento médico, e com o lateral-direito Samuel Xavier, que pertence ao Sport e por um acordo entre dirigentes não vai entrar em campo.

Sendo assim, o treinador apostou na velocidade. Recém-contratado, o atacante Leandro Carvalho ficará como opção no banco de reservas, enquanto que Éder Luís e Felipe Azevedo comandam o ataque. Um time leve e velocista é o que o treinador planeja colocar frente ao Sport.

"Essa parada na competição, sem dúvida, favoreceu bastante. Não só a mim, mas todo o elenco. Além do fato de poder conhecer um pouco mais as peças que eu tenho à disposição, também pude devolver aos meus atletas uma recuperação física e psicológica. Eles estavam precisando", comemorou Lisca.

O treinador mexeu em todas as posições. Arnaldo foi escalado na lateral direita, enquanto que Tiago Alves formará dupla defensiva com Luiz Otávio. Já o meio de campo terá Richardson, Fabinho e Juninho. "A torcida pode esperar um time organizado e determinado. Temos totais condições de vencer esse jogo. Ser ofensivo e defensivo na medida certa. Respeitando sempre o adversário. Preparei os meus atletas, durante esse período, com o pensamento somente na vitória. Tenho certeza que eles captaram a mensagem e darão conta do recado", finalizou.