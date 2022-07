Santos oficializa Lisca como novo técnico: 'Motivado e feliz demais'

O técnico Lisca foi oficializado como treinador do novo treinador do Santos. O técnico chegou nesta tarde de quarta-feira ao CT Rei Pelé para assinar contrato com a equipe paulista, que tinha o interino Marcelo Fernandes no cargo desde a demissão de Fabián Bustos. Ele veio de Recife, onde orientou pela última vez a equipe do Sport e deverá estar na Vila Belmiro para acompanhar o jogo contra o Santos.

“Muito feliz por essa oportunidade em um gigante do futebol brasileiro. O Santos FC é um clube histórico e estou empolgado demais. Acredito que possamos fazer um grande trabalho”, afirmou o novo comandante.

Lisca chega ao Santos junto do auxiliar técnico Márcio Hahn e do preparador físico André Volpi. O novo treinador inicia o trabalho no Peixe nesta quinta-feira (21), comandando seu primeiro treino no CT Rei Pelé.

"Ótima (expectativa). Motivado e feliz demais", disse o treinador, ao repórter cinematográfico Dimas Côrtes, da TV Tribuna. Lisca deverá orientar o primeiro treino para o time santista nesta quinta-feira.

Bem-vindo, Lisca! ⚪⚫ O Santos FC acertou a contratação do técnico Luiz Carlos Cirne Lima de Lorenzi, mais conhecido como Lisca. O treinador chega ao Santos FC junto do auxiliar técnico Márcio Hahn e do preparador físico André Volpi. pic.twitter.com/YEYEVl6QLX — Santos FC (@SantosFC) July 20, 2022

Lisca chega ao Santos, após grande desgaste para sair do Sport. A notícia de sua saída do time pernambucano vazou antes do jogo com o Vila Nova, na Ilha do Retiro. O técnico foi bastante e até foi atingido por um copo com líquido, enquanto estava no banco de reservas.

Lisca chega no CT Rei Pelé e diz sobre ser novo técnico do @SantosFC .. "Estou muito motivado".. #deolhonopeixe pic.twitter.com/vluuVoXmWB — De Olho No Peixe (@deolhonopeixe) July 20, 2022

No Santos, além de dar padrão de jogo e bom desempenho à equipes, Lisca vai tentar recuperar a grande empatia que sempre teve com as torcidas pelos clubes nos quais trabalhou. Seu melhor desempenho foi em 2010, pelo América-MG, no qual teve acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e levou o time até a semifinal da Copa do Brasil.