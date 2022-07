Lisca consegue se desvincular do Sport e está livre para estrear pelo Santos

O técnico Lisca estará à beira do gramado na Arena Castelão, neste domingo, em duelo com o Fortaleza, e comandará o Santos pela primeira vez em uma partida. Após o receio de que não houvesse tempo de ter a situação regularizada, o treinador conseguiu se desvincular do Sport, seu ex-clube, e está liberado para ficar no banco de reservas santista.

Depois de chamar Lisca de mau-caráter e dizer que ele deveria ser banido do futebol, o presidente do Sport, Yuri Romão, deixou claro que não facilitaria a rescisão de contrato, por isso não era certo que as pendências seriam resolvidas nesta sexta. No fim das contas, tanto a rescisão quanto o registro como profissional do Santos foram publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O desfecho só foi possível porque Lisca conseguiu uma liminar na Justiça, conforme informado pelo vice-presidente jurídico do Sport, Rodrigo Guedes, em entrevista à Rádio Jornal. O clube alega que ainda tem valores para receber por causa da rescisão. A relação entre os lados ficou abalada pela forma como o treinador deixou o Sport, já que ele saiu de lá após apenas quatro jogos.

Além disso, a informação de um suposto interesse com o Santos vazou durante a partida entre a equipe pernambucana e o Vila Nova, na segunda-feira. Lisca nega que já estivesse acertado com a diretoria santista e garante que só aceitou a proposta depois da partida. O Sport, por sua vez, acusa o técnico de ter usado a reação da torcida, que o hostilizou durante a partida, para forçar a saída.

Liberado para estar no Castelão, Lisca espera colocar algumas de suas ideias em prática mesmo com pouco tempo de treino. Durante a coletiva de apresentação, ele já havia afirmado que seu objetivo é deixar a equipe "mais forte coletivamente". Para escalar o time, terá de lidar com desfalques como o volante Vinicius Zanocelo, suspenso, e o zagueiro Maicon, lesionado. Luiz Felipe está com dores e é dúvida.