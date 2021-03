Lisca critica jogos pela Copa do Brasil em meio à pandemia: 'Estou perdendo amigos'

O técnico Lisca, do América-MG, criticou a realização de jogos da primeira fase da Copa do Brasil 2021 dianto do cenário de piora na crise sanitária decorrente da pandemia de covid-19. O treinador expressou seu descontentamento antes do duelo contra o Athletic, de São João del-Rei, pela 2ª rodada do Campeonato Mineiro.

Nesta quarta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da primeira fase da Copa do Brasil, com datas e horários para a realização dos jogos. A primeira rodada é definida em jogo único, na casa da equipe com pior desempenho no ranking da CBF.

"Vou aproveitar para fazer um apelo às autoridades do Brasil, principalmente à CBF. É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje com oitenta clubes para o dia 10, dia 17, que vamos levar jogador com delegação de 30 jogadores de um lado para outro do país", iniciou Lisca, que ainda reforçou o pedido nominalmente aos dirigentes da confederação.

"Nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais, eu estou perdendo amigos, amigos treinadores. É hora de segurar a vida. Aqui no Mineiro tudo bem, é mais perto, mas como vão levar uma delegação do norte para o sul. Presidente Caboclo, pelo amor de Deus, Juninho Paulista, Tite, Cléber Xavier, autoridades. Nós estamos apavorados", finalizou o técnico.

Os jogos da Copa do Brasil 2021 acontecem entre os dias 9, 10 e 11 de março ou 16, 17 e 18 de março. O América-MG entra em campo na quinta-feira, dia 18 de março, às 17h, em visita ao Treze, de Campina Grande-PB. Caso avance, a equipe de Belo Horizonte enfrenta Porto Velho-RO ou Ferroviário-CE.

O América-MG também confirmou três novos casos de coronavírus no elenco. Os atacante Kawê e Marcelo Toscano, além do volante João Gabriel, testaram positivo para a covid-19 na última segunda-feira. Antes de viajar para a Paraíba, a equipe de Lisca tem compromissos contra Pouso Alegre e Caldense pelo campeonato mineiro.