Lisca deixa o Sampaio Corrêa após cinco jogos na Série B

Não durou mais do que cinco jogos a passagem de Lisca, ex-Náutico, pelo comando técnico do Sampaio Corrêa. Depois de chegar ao clube dando uma de durão, acabou sendo vítima dos maus resultados e foi demitido após o empate sem gols contra o Santa Cruz, nesta terça-feira, no estádio Castelão, em São Luis, pela 17.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Com fama de durão e temperamental, o gaúcho Lisca não se encaixou no clube maranhense em substituição a Flávio Araújo, que pediu demissão após conseguir dois acessos pela "Bolívia Querida". Lisca só venceu um jogo, com dois empates e duas derrotas.

Em seu lugar, provisoriamente assume Vinícius Saldanha, que atuava como diretor de futebol, mas chegou ao clube depois de ser técnico do Confiança-AL na Série D do Brasileiro.

No final de semana, o Sampaio Corrêa vai enfrentar o Atlético Goianiense, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, às 16h20, tentando voltar a vencer. No momento tem 24 pontos, em posição intermediária na tabela de classificação.