Lisca esboça Guarani com muitas mudanças para sua estreia contra o Náutico

Anunciado no último domingo para o lugar de Marcelo Cabo, demitido após a derrota sofrida no sábado para o Oeste por 3 a 0, em Barueri (SP), o técnico Lisca comandou nesta terça-feira o seu segundo treinamento no Guarani e já mostrou que pretende fazer mudanças no time visando o confronto deste sábado contra o Náutico, em Caruaru (PE), pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

A atividade não contou com o lateral-direito Lenon e o atacante Paulinho, que ficaram em tratamento no departamento médico. Os dois serão mais bem avaliados e ainda são dúvidas para o confronto direto contra o rebaixamento à Série C.

Lisca esboçou o time com quatro mudanças em relação ao que iniciou o jogo contra o Oeste. Sem Lenon, Denner, que vinha atuando como volante, foi deslocado para a lateral direita. Na esquerda, Richarlyson volta no lugar de Kevin, que formou uma linha de três mais avançada no meio de campo com Fumagalli - outra novidade - e Bruno Nazário. Lá na frente, Rafael Silva ganhou a vaga de Eliandro.

O novo treinador bugrino ainda vai ter mais três treinamentos para definir qual a formação ideal. Sem ganhar há sete jogos, o Guarani amarga a 15.ª colocação, com 34 pontos, e tem chance de entrar na zona de rebaixamento após a 29.ª rodada.