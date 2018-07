Lisca fecha treinamento do Internacional e mantém dúvida na formação do ataque

O técnico Lisca fechou neste sábado o treinamento tático e não deu pistas da formação do Internacional para o duelo decisivo contra o Cruzeiro, neste domingo, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Na 17.ª colocação com 39 pontos, o time colorado pode ser rebaixado se não vencer a partida.

A principal dúvida na equipe titular é a presença do atacante Vitinho, que sente dores musculares. O jogador não conseguirá atuar os 90 minutos, por isso o treinador informou que ele pode começar a partida ou ser preservado para o decorrer da partida. Se optar pela segunda opção, o uruguaio Nico López deve assumir a vaga de titular.

Durante a semana, Lisca indicou que os meias Seijas e Alex devem começar entre os titulares e completar a formação ofensiva do meio de campo com Anderson. O Internacional deve entrar em campo com Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Geferson; Anselmo, Rodrigo Dourado, Seijas, Anderson e Alex; Nico López (Vitinho).

A última vaga na Série B está entre Internacional (17.º, com 39 pontos), Vitória (16.º, com 42) e Sport (15.º, com 43). América-MG, Santa Cruz e Figueirense já estão matematicamente rebaixados. Enquanto o time colorado enfrenta o Cruzeiro, o Vitória visitará o Coritiba na segunda-feira e o Sport vai encarar o América-MG, fora de casa, neste sábado, às 20 horas.