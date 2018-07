Lisca indica que repetirá o Inter de Roth contra o Corinthians

O técnico Lisca não deve mexer na escalação do Internacional para enfrentar o Corinthians na próxima segunda-feira, no Itaquerão, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao menos foi isso que o novo comandante colorado, substituto de Celso Roth, indicou no treino deste sábado pela manhã no Beira-Rio.

Lisca permitiu que a imprensa acompanhasse somente o início da atividade neste sábado, e neste momento foi possível ver o treinador separando o elenco entre titulares e reservas. Ele escalou justamente a mesma equipe que empatou por 1 a 1 com a Ponte Preta, na última quinta, no jogo que selou a demissão de Roth.

A princípio, a ideia de Lisca é aproveitar o entrosamento destes jogadores, uma vez que o treinador chegou ao clube na sexta e tem pouco tempo para preparar a equipe. Se isto for confirmado, ele levará o Inter a campo com: Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Geferson; Rodrigo Dourado, Anselmo, Eduardo Sasha, Anderson e Valdivia; Vitinho.

Lisca foi contratado para tirar o Inter da situação desesperadora em que se encontra, na luta contra o rebaixamento. O empate diante da Ponte, em pleno Beira-Rio, manteve o time colorado na zona de rebaixamento com 39 pontos, em 17.º, mesmo número do Vitória, mas com desvantagem no número de gols marcados. Além do Corinthians, os gaúchos têm Cruzeiro (em casa) e Fluminense (fora) até o fim da competição.