Lisca prepara o Santos com Luan como opção para enfrentar o embalado América-MG

O Santos encara o América-MG neste domingo, às 18h, em Belo Horizonte, pelo Brasileirão, com duas missões: frear o embalo do time mandante, que vem de três vitórias seguidas no torneio, e voltar a centrar foco no pelotão de frente visando uma vaga na Libertadores do ano que vem.

Embalado por uma vitória fora de casa sobre o Coritiba, o técnico Lisca trabalha agora por uma sequência positiva que possa dar tranquilidade ao trabalho. Com 50 anos recém-completados, o treinador usou a até a sua idade para tentar condicionar um novo resultado positivo diante dos mineiros.

"Falei no vestiário após o jogo contra o Coritiba que era o último jogo antes dos meus 50 anos e precisávamos vencer. Contra o América-MG, vai ser o primeiro com a nova idade e precisamos ganhar de novo", brincou.

O fato é que, com 30 pontos, o time da Vila Belmiro precisa conquistar os três pontos para traçar metas mais ambiciosas. Um novo triunfo significa chances maiores de encostar nos seis primeiros classificados. Com isso, cresce a chance de sonhar com a Libertadores e diminui qualquer tipo de cobrança por parte da torcida.

Nos treinos da semana, o técnico trabalhou a equipe e utilizou alguns reforços nos treinos. O meia Luan, ex-Corinthians, e recém-chegado lateral Nathan trabalharam com o grupo. O treinador quer levar um time encorpado sabedor das dificuldades que vai encontrar em Minas.

"O time mostrou amadurecimento em Coritiba e sou lidar com a pressão por jogar fora de casa. Vencer como visitante é sempre importante e agora temos mais uma vez uma partida longe da Vila."

Com o time praticamente definido. Na defesa, a dúvida fica entre Felipe Jonatan e Lucas Pires na lateral-esquerda. No meio, Luan deve entrar no decorrer do jogo na vaga de Carlos Sánchez.

O duelo em Belo Horizonte, aliás, reserva um momento especial da trajetória do treinador. Ele teve uma grande passagem pelo América-MG no ano passado e agora enfrenta o rival em um grande momento. "O América-MG mudou de patamar e tivemos uma bela história lá. O time saiu da Série B, chegou à semifinal da Copa do Brasil e disputou uma Libertadores", afirmou o treinador.

Diante da boa fase dos mineiros, que somam 27 pontos e vem se recuperando na tabela, Lisca enumerou alguns jogadores de qualidade do rival. "Eles têm o Juninho, o Alê e o Felipe Azevedo, que para mim é diferenciado."

No América-MG, Vagner Mancini quer aproveitar o fator torcida para seguir na escalada de posições na tabela. Recuperado de dores na coxa, o meia Alê é a principal novidade pra enfrentar o Santos. Everaldo, que cumpriu suspensão automática contra o Santos, é outro jogador que está de volta.

"Vamos pegar um time bem treinador e com grande potencial, mas vamos seguir o nosso padrão que vem dando certo nas últimas rodadas", falou o treinador.

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-MG x SANTOS

AMÉRICA-MG - Cavichioli; Patric (Cáceres), Maidana, Eder e Danilo Avelar; Lucas Kal, Juninho e Benítez (Alê); Felipe Azevedo (Pedrinho), Henrique Almeida e Everaldo. Técnico: Vagner Mancini.

SANTOS - João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan (Lucas Pires); Rodrigo Fernández, Vinícius Zanocelo e Carlos Sánchez (Luan); Lucas Barbosa, Lucas Braga e Marcos Leonardo. Técnico: Lisca.

ÁRBITRO - Paulo Roberto Alves Júnior (PR).

HORÁRIO - 18h.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

TRANSMISSÃO - Premiere.