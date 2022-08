Lisca admite não ser fácil encarar jogo 'com cara de Série B' e valoriza ponto do Santos fora

A estratégia utilizada pelo Cuiabá no jogo deste domingo, na Arena Pantanal, foi apontada pelo técnico Lisca como a causa da dificuldade que o Santos encontrou para encaixar seu padrão tático. Ele disse que, pelo que foi apresentado nos 90 minutos, o resultado de 0 a 0 deve ser comemorado pela torcida.

"Quando não dá para ganhar, e hoje (realmente estava difícil, a gente leva um ponto. Não era o que a gente queria, mas esse tipo de jogo ainda tem na Série A né. Jogo de muita disputa, pouco jogado e muito competido. Jogo com cara de Série B", afirmou o treinador.

Leia Também João Paulo elege calor como vilão do Santos e diz que empate contra o Cuiabá deve ser valorizado

Segundo Lisca, o Cuiabá fez muito uso das bolas longas e essa ligação direta não é o forte do seu elenco. "Essa disputa pela primeira e segunda bola é complicada para meus jogadores. Eles exploraram os lançamentos para a casquinha (desvio de cabeça) do Deyverson e isso trouxe dificuldades. No segundo tempo consegui ajustar isso, mas foi um jogo bastante complicado."

As vaias na parte final do segundo tempo e os xingamentos por parte da torcida quando ele optou pela saída de Soteldo também foram comentados pelo comandante santista. Ao falar da idolatria que o torcedor tem pelo atacante venezuelano, Lisca chegou a citar uma famosa passagem de Pelé.

"O torcedor tem todo o direito de querer seu ídolo, mas eu tenho que fazer o que é melhor para o time e para o momento. Mais ou menos o que aconteceu com o Pelé, quando o juiz o expulsou, mas quem saiu de campo foi o próprio árbitro. O Soteldo tem um pouco disso. Mas ele estava cansado, estava sentindo o clima, tomamos dois contra-ataques com perda de bola dele."

Além do plano tático usado pelo Cuiabá, o calor também foi um dos pontos destacados pelo treinador para o rendimento abaixo esperado. "Clima bem difícil, muito calor. Parabenizo o time, pois meus jogadores foram bastante competitivos. Estamos com 34 pontos e continuamos ali próximos do G-6", encerrou o treinador.