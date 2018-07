Lisca surpreende, saca Vitinho e testa Inter com meia Gustavo Ferrareis

O técnico Lisca mexeu no time do Internacional no treino desta quinta-feira, modificando não apenas a equipe titular como o esquema tático utilizado. Ele sacou o atacante Vitinho, considerado titular absoluto, e deu lugar para o jovem meia-atacante Gustavo Ferrareis.

Com isso, montou o time num 4-5-1, com Nico López sozinho no setor ofensivo, abastecido por três meias armadores: Gustavo Ferrareis pela direita, Anderson no meio e Valdívia mais à esquerda.

A saída de Vitinho surpreende, visto que o atacante é o artilheiro da equipe no Brasileirão com oito gols, e pode fazer sua despedida. Ele está no Inter emprestado pelo CSKA Moscou-RUS e não deve ter seu contrato renovado, já que o clube gaúcho não tem recurso para comprá-lo.

Ferrareis, que tem só 20 anos e já fez 16 partidas como titular no Brasileirão, deixou o time na segunda etapa do treinamento, para o retorno de Vitinho. Nessa parte final, Lisca fez várias alterações na equipe, com Ceará no lugar de William, Andrigo no de Anderson e Ariel no de Nico López.

Assim, o Inter treinou com: William (Ceará), Paulão, Ernando e Alex; Anselmo, Rodrigo Dourado, Gustavo Ferrareis (Vitinho), Anderson (Andrigo) e Valdívia; Nico López (Ariel).

Ameaçado pelo rebaixamento, o Inter enfrenta o Flu no domingo às 17h, em Edson Passos, casa do time tricolor neste Brasileirão. A equipe gaúcha tem que vencer e torcer por um tropeço do Sport contra o Figueirense, na Ilha do Retiro, ou uma derrota do Vitória para o Palmeiras em Salvador (BA). Neste caso, ainda é necessário tirar seis gols de saldo.