Lisca testa Ceará e Alex na lateral esquerda no treino do Inter

O técnico Lisca voltou a fazer testes na lateral esquerda do Internacional nesta terça-feira. Depois de testar Alex improvisado no setor na segunda, o treinador trabalhou com Ceará na posição no início da atividade no Beira-Rio, antes de reposicionar o meia por ali.

Lisca optou pelo mistério e fechou a maior parte do treinamento do Inter nesta terça, mas abriu os primeiros 30 minutos à imprensa. E neles, comandou um trabalho tático com 28 jogadores divididos em dois times.

No primeiro momento, William, Paulão, Ernando e Ceará formaram a linha defensiva, com Anselmo, Rodrigo Dourado, Alex, Valdivia, Vitinho e Nico López mais à frente, além dos reservas Rak, Artur, Jair e Gustavo Ferrareis. Pouco depois, no entanto, Alex foi novamente deslocado para a lateral esquerda, o que indicou que esta é a opção preferida por Lisca.

Anderson ficou de fora do treino desta terça e apenas realizou um trabalho na academia. No entanto, não deve ser problema para o confronto diante do Fluminense, domingo, no Giulite Coutinho. O Inter deve ir a campo com: Danilo Fernandes; William, Paulão, Ernando e Alex (Ceará); Anselmo, Rodrigo Dourado, Anderson e Valdívia; Vitinho e Nico Lopez.

Apenas na 17.ª colocação, abrindo a zona de rebaixamento, o Inter tem 42 pontos e joga seu destino na Série A no fim de semana. O time gaúcho precisa vencer o Fluminense e torcer para o Sport perder em casa para o Figueirense, ou para o Vitória ser atropelado pelo Palmeiras em Salvador.