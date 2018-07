Lista corintiana para Mundial ainda tem 1 vaga aberta

Na primeira lista, o clube vai inscrever 35 jogadores. Na prática, isso significa mais que todo o elenco profissional (31), e o clube ainda irá injetar quatro jogadores da base apenas para completar o número. "São todos os que estão aqui, tem o Rodinei, o Anderson, alguns meninos da base, e todos os participaram com a gente da campanha do Paulistão", disse o técnico Tite.

Na lista definitiva, doze jogadores serão cortados, e o número cairá para 23. Serão esses atletas que irão viajar ao Japão para disputar o Mundial, em dezembro. Não haverá surpresa. Dos 23 jogadores, Tite praticamente definiu 22 nomes. Resta uma vaga. Ela será disputada por Giovanni, Chiquinho e Willian Arão. O chinês Zizao estará fora (a concorrência no ataque é grande).

Tite disse que ainda não pensa no Chelsea. Ele considera "prematuro" imaginar a final contra o time inglês. "É muito relativo. A história tem nos mostrado isso. Mas claro que a gente acompanha todos os jogos."

O auxiliar do treinador, Geraldo Dellamore, assistiu no último fim de semana vitória do Chelsea contra o Tottenham por 4 a 2 pelo Campeonato Inglês. "O Dellamore foi ver o Chelsea, mas meu acompanhamento é a possibilidade de Auckland, do campeão japonês, o Al-Ahly", disse Tite.