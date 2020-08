Ytalo de novo! Veja a lista de artilheiros do Campeonato Paulista

O Campeonato Paulista de 2020 chegou ao fim com o título do Palmeiras, após derrotar o Corinthians nos pênaltis por 4 a 3, depois de empatar em 1 a 1 no tempo normal. O artilheiro do Paulistão, entretanto, não é de nenhum dos finalistas. Pelo segundo ano seguido, Ytalo, do Red Bull Bragantino, é o jogador com mais gols do Estadual .

No ano passado, ele foi o artilheiro ao lado de Jean Mota (Santos), Rafael Costa (Botafogo) e Diego Cardoso (Guarani), todos com sete gols. Neste ano, mais uma vez, ele fez sete gols, mas ninguém o alcançou. A vice-artilharia, com seis gols, ficou dividida entre Willian (Palmeiras), Júnior Todinho (Guarani), Pablo (São Paulo) e Murilo Rangel (Inter de Limeira).

Curiosamente, em 2018, o artilheiro Borja também acabou com 8 gols marcados. O Santos é o clube que mais teve jogador artilheiro do Paulistão. Foram 24 no total, sendo 11 delas com Pelé. O Corinthians teve 20 artilheiros, o São Paulo 19 e o Palmeiras 13.

Confira a lista de artilheiros do Campeonato Paulista 2020