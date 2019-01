Após tetra do São Paulo, veja a lista de campeões da Copinha

Considerado o torneio mais importante das categorias de base do Brasil, a Copa São Paulo chegou neste ano na sua 50ª edição e o São Paulo sagrou-se campeão da edição. Em todas elas, o torneio serviu como porta de entrada para grandes talentos começarem a escrever seus nomes na história de seus clubes e do futebol do Brasil. Você sabe quais clubes já conquistaram o torneio?

O Corinthians é quem mais vezes ganhou a competição. Em 49 edições, o time alvinegro ganhou dez vezes, o que o deixa com folga na liderança do número de conquistas. Nesta sexta-feira, o São Paulo conquistou seu quarto título. E três times que fazem parte do chamado “12 principais clubes do País” nunca conquistaram a competição: Palmeiras, Botafogo e Grêmio.

Na lista dos campeões aparece até um clube que não existe mais. Caso do Roma Barueri, campeão de 2001. Um fato curioso é que em 1997 o vencedor foi o Paulista, de Jundiaí, que naquele momento tinha uma parceria com uma empresa e a jogava com o nome de Louzano Paulista.

Ranking de campeões da Copinha

Corinthians: 10

Fluminense: 5

São Paulo, Internacional e Flamengo: 4

Santos e Atlético-MG: 3

Ponte Preta, Nacional-SP e Portuguesa: 2

Juventus-SP, Cruzeiro, Guarani, Vasco, América-SP, América-MG, Paulista, Roma Barueri, Marília, Santo André e Figueirense: 1

Veja a lista dos campeões da Copinha

1969 Corinthians

1970 Corinthians

1971 Fluminense

1972 Nacional-SP

1973 Fluminense

1974 Internacional

1975 Atlético-MG

1976 Atlético-MG

1977 Fluminense

1978 Internacional

1979 Marília

1980 Internacional

1981 Ponte Preta

1982 Ponte Preta

1983 Atlético-MG

1984 Santos

1985 Juventus

1986 Fluminense

1987 Não foi realizada

1988 Nacional-SP

1989 Fluminense

1990 Flamengo

1991 Portuguesa

1992 Vasco

1993 São Paulo

1994 Guarani

1995 Corinthians

1996 América-MG

1997 Lousano Paulista (Paulista)

1998 Internacional

1999 Corinthians

2000 São Paulo

2001 Roma Barueri

2002 Portuguesa

2003 Santo André

2004 Corinthians

2005 Corinthians

2006 América-SP

2007 Cruzeiro

2008 Figueirense

2009 Corinthians

2010 São Paulo

2011 Flamengo

2012 Corinthians

2013 Santos

2014 Santos

2015 Corinthians

2016 Flamengo

2017 Corinthians

2018 Flamengo

2019 São Paulo