Confira a lista de campeões da Taça Rio

O segundo turno do Campeonato Carioca de Futebol passou a se chamar Taça Rio em 1982. Antes, essa fase do Estadual não tinha um nome específico e cada ano levava uma nomenclatura diferente. Geralmente, usavam nomes de personalidades ou dirigentes que havia morrido em anos anteriores.

A competição só não teve a presença dos chamados grandes do Estado - Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco - nas edições de 2014, 15 e 16. A última vez que as principais equipes participaram e um outro time ficou com o título foi em 2006, quando o Madureira levantou o troféu.

O primeiro campeão foi o América e o maior campeão é o Vasco, com dez conquistas. O Flamengo aparece logo em seguida, com nove títulos.

Lista de campeões da Taça Rio

(por ano)

1982 - América

1983 - Flamengo

1984 - Vasco

1985 - Flamengo

1986 - Flamengo

1987 - Bangu

1988 - Vasco

1989 - Botafogo

1990 - Fluminense

1991 - Flamengo

1992 - Vasco

1993 - Vasco

1994 - não realizado

1995 - não realizado

1996 - Flamengo

1997 - Botafogo

1998 - Vasco

1999 - Vasco

2000 - Flamengo

2001 - Vasco

2002 - Americano

2003 - Vasco

2004 - Vasco

2005 - Fluminense

2006 - Madureira

2007 - Botafogo

2008 - Botafogo

2009 - Flamengo

2010 - Botafogo

2011 - Flamengo

2012 - Botafogo

2013 - Botafogo

2014 - Boavista

2015 - Madureira

2016 - Volta Redonda

2017 - Vasco

2018 - Fluminense

2019 - Flamengo

Títulos por clube