Confira a lista de campeões do Campeonato Carioca

Um dos campeonatos estaduais mais antigos do Brasil, o Campeonato Carioca é disputado desde 1906 e já teve outros nomes. O Flamengo é o clube que mais vezes venceu a competição e outros sete times também já levantaram a taça: Fluminense, Botafogo, Vasco, América, Bangu, São Cristóvão e Paissandu.

Em 1979, houve a fusão entre a Federação Carioca de Futebol e a Federação Fluminense de Futebol. Três anos antes, houve a fusão do Estado da Guanabara com o antigo Estado do Rio de Janeiro. Antes, existiam os campeonatos carioca e o fluminense. De 79 em diante, se tornou um torneio só. Neste ano, inclusive, foram disputados as duas competições (Estadual da Guanabara e o Estadual do Rio de Janeiro) e o Flamengo venceu as duas.

A última vez que o estadual foi conquistado por algum clube fora dos chamados quatro grandes - Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco - foi em 1966, quando o Bangu ficou com a taça e o Flamengo foi o vice. Vale lembrar que alguns anos, a competição teve dois campeões, por diversos motivos.

Lista de campeões do Campeonato Carioca

(clube, número de títulos e anos)