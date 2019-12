Confira a lista de campeões do Mundial de Clubes

O Mundial de Clubes é um sonho de consumo para muitas equipes, principalmente sul-americanas, e é a principal competição entre times em todo o planeta. O torneio já teve diversos formatos e polêmica com vencedores, mas de acordo com a Fifa, o Real Madrid é o maior vencedor, com sete títulos e dentre os clubes brasileiros, o São Paulo é quem mais venceu, com três conquistas.

LEIA TAMBÉM > Teclado Gboard para de funcionar no Android e usuários enfrentam problemas

A Copa Rio é um desses torneios que geram discussão. A Fifa já anunciou algumas vezes que considera a competição um torneio global, mas não coloca seus vencedores na lista de campeões mundial. O Palmeiras conquistou a Copa Rio em 1951 e o Fluminense em 1952, mas ambos não constam na lista oficial da entidade que comanda o futebol no mundo. Contando a lista de campeões do Mundial de Clubes por país, a Espanha lidera com 11 conquistas, seguida pelo Brasil com 10.

O primeiro Mundial de Clubes organizado pela Fifa aconteceu em 2000 e o Corinthians foi o campeão. Mas foi a partir de 2004, que a competição se tornou fixa. De 1960 a 2004, o torneio era disputado pelo campeão da Libertadores e o da Liga dos Campeões.

VEJA A LISTA DE TÍTULOS DO MUNDIAL DE CLUBES

Real Madrid (Espanha): 7 (1960, 1998, 2002, 2014, 2016, 2017 e 2018) Milan (Itália): 4 (1969, 1989, 1990 e 2007) SÃO PAULO: 3 (1992, 1993 e 2005) Bayern de Munique (Alemanha): 3 (1976, 2001 e 2013) Barcelona (Espanha): 3 (2009, 2011 e 2015) Boca Juniors (Argentina): 3 (1977, 2000 e 2003) Inter de Milão (Itália): 3 (1964, 1965 e 2010) Nacional (Uruguai): 3 (1971, 1980 e 1988) Peñarol (Uruguai): 3 (1961, 1966 e 1982) CORINTHIANS: 2 (2000 e 2012) SANTOS (Brasil): 2 (1962 e 1963) Ajax (Holanda): 2 (1972 e 1995) Juventus (Itália): 2 (1985 e 1996) Manchester United (Inglaterra): 2 (1999 e 2008) Porto (Portugal): 2 (1987 e 2004) FLAMENGO (Brasil): 1 (1981) GRÊMIO (Brasil): 1 (1983) INTERNACIONAL (Brasil): 1 (2006) Atlético de Madrid (Espanha): 1 (1974) Borussia Dortmund (Alemanha): 1 (1997) Estrela Vermelha (Sérvia): 1 (1991) Estudiantes (Argentina): 1 (1968) Feyenoord (Holanda): 1 (1970) Olímpia (Paraguai): 1 (1979) Racing (Argentina): 1 (1967) River Plate (Argentina): 1 (1986) Vélez Sarsfield (Argentina): 1 (1994) Palmeiras: 1 (1951)* Fluminense: 1 (1952)*

* A Fifa já chegou a anunciar que reconhece os títulos da Copa Rio, mas em momento algum colocou Palmeiras e Fluminense na lista de campeões em seus documentos oficiais

VEJA A LISTA DE CAMPEÕES MUNDIAL DE CLUBE POR PAÍS