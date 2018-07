Lista de dispensa antecipada do Palmeiras pode atrapalhar Kleina

SÃO PAULO - Quando o gerente de futebol do Palmeiras, César Sampaio, afirmou que nesta quinta-feira iria divulgar a lista dos jogadores que não ficam para 2013, não sabia que poderia arrumar problemas para o técnico Gilson Kleina escalar o time que vai enfrentar o Santos, sábado.

Em algumas posições, Kleina tem dificuldades para montar o time e não gostaria de apostar só em garotos da base. E escalar algum jogador que estará na lista pode ser um problema, já que seria difícil convencê-lo a se concentrar e ter uma boa atuação sabendo que vai ser dispensado. Sampaio já disse no domingo que os atletas que aparecerão na lista, já estarão fora do jogo contra o Santos.

Na zaga, por exemplo, o treinador conta apenas com Luiz Gustavo, da base, e Maurício Ramos, que se recupera de uma lesão no adutor da coxa esquerda e mesmo sem estar 100% deve ir para o jogo, para o treinador não ter de apostar em mais um garoto ou escalar alguns dos jogadores que devem ser dispensados, casos de Thiago Heleno, Leandro Amaro e Artur. Wellington está suspenso.

No meio, Márcio Araújo poderia aparecer no time. Ele não atuou contra o Atlético-GO por estar suspenso. Mas é outro que também pode aparecer na lista e com isso estaria fora do jogo.

O mesmo vale para Maikon Leite, que poderia formar dupla de ataque com Barcos. Mas para evitar problemas, Vinícius deve ser mantido no time e atuará ao lado do argentino, que volta ao time após cumprir suspensão e ocupa a vaga deixada por Obina, machucado.

No clube, existe a pressão para que alguns dispensados não apareceram na lista e com isso, Kleina poderia escalá-los contra o Santos. Alguns nomes são certos na lista: Thiago Heleno, Leandro Amaro, Román, Artur, Leandro, João Vitor, Patrik, Daniel Carvalho, Betinho e Obina.