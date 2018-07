Lista de inscritos no Mundial gera ansiedade no Santos

SANTOS - O possível corte de Adriano, que depende dos resultados de exames para saber se terá condições de jogar o Mundial, ampliou a tensão na Vila Belmiro com relação à lista final de 23 jogadores que viajarão ao Japão. De um lado, os que estão garantidos temem lesões na reta final de preparação. De outro, jogadores que estavam em segundo plano voltam a sonhar com a chance de defender o Santos na competição.

Um dos que ainda não está garantido no Japão é Rodrigo Possebom. Com as chegadas de Henrique e Ibson, ele perdeu ainda mais espaço no elenco e a tendência era que não fosse inscrito. Mas a lesão de Adriano pode abrir uma vaga para o ex-jogador do Manchester United na lista final, que deve ser enviada à Fifa até o próximo dia 28.

"O Adriano é meu amigo particular e não só colega de trabalho. Não quero que minha vaga no Mundial chegue por esse motivo. Estou trabalhando e dando o meu máximo", garante Possebom, que aguarda pela chance de ver seu nome na lista final. "Se eu disser que não estou ansioso pela lista estarei mentindo. Claro que eu estou ansioso, mas tenho que me preparar para o melhor e ver o que vai acontecer no final", disse.

A não ser que venha a se contundir, Arouca é nome certo no Japão. A ansiedade dele é quanto à estreia no Mundial. "Minha ansiedade está enorme, não tenho como esconder. Desde quando vencemos a Libertadores, o Mundial era o nosso objetivo e sonho. Enquanto isso, temos que controlar um pouco (a ansiedade) para chegarmos bem, forte e conseguir o título", comenta.