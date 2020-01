Lista de saídas do Palmeiras deve ter mais de dez nomes nesta pré-temporada

A reformulação do elenco do Palmeiras continua em curso mesmo durante a pré-temporada equipe. A diretoria ainda está com negociações abertas para a saída de alguns jogadores e nomes como o atacante Deyverson, o lateral-esquerdo Victor Luís e o meia Hyoran podem deixar o elenco até antes da estreia no Campeonato Paulista, no dia 22, contra o Ituano. Até agora sete atletas já deixaram o clube na virada de ano.

LEIA TAMBÉM > Boeing ucraniano com 176 passageiros a bordo cai após decolar no Irã

Quem está mais perto de se despedir é Hyoran. O jogador trazido da Chapecoense no início de 2017 deve acertar o contrato de empréstimo por uma temporada com o Atlético-MG. O meia, inclusive, não participou do treino de terça-feira justamente para poder cuidar da transferência. Quem provavelmente vai defender o mesmo clube é Victor Luís, que tem uma proposta de R$ 9 milhões da equipe alvinegra.

O terceiro nome com boa possibilidade de sair é o atacante Deyverson. A tendência é até mesmo ele não viajar com o elenco no sábado para os Estados Unidos, para a disputa da Florida Cup. Após sondagem do Inter, uma equipe do futebol chinês voltou a procurar o jogador. Em fevereiro de 2019 o Palmeiras até chegou a um acordo de R$ 51 milhões com o Shenzhen, da China, porém o atacante optou por permanecer.

O Palmeiras ainda não está perto de fechar com reforços e vê ser mais necessário nesse momento realizar ajustes internos antes de trazer pessoas de fora. Dentro desse plano, o objetivo principal é reduzir em 14% as despesas operacionais do departamento de futebol. A saída de jogadores com salário alto e ter um elenco menos numeroso são os pilares desse projeto.

O clube recebeu semanas atrás propostas do Almería, da Espanha, pelo meia Gustavo Scarpa. Ainda não houve acordo. O Barcelona realizou sondagem pelo volante Matheus Fernandes, mas não houve contato oficial. A última saída concretizada foi a ida do atacante Carlos Eduardo para o Athletico-PR. A transferência foi oficializada na noite desta terça-feira.

A saída de Carlos Eduardo foi a sétima de um jogador do Palmeiras nesta janela de transferências. Saíram por empréstimo o atacante Borja (Junior Barranquilla) e o zagueiro Antônio Carlos (Orlando City). O volante Thiago Santos foi vendido ao Dallas, dos Estados Unidos. O goleiro Fernando Prass não teve o contrato renovado e o zagueiro Edu Dracena se aposentou. No ataque, Henrique Dourado concluiu o empréstimo e voltou para a China. Artur voltou de empréstimo do Bahia e foi vendido ao Red Bull Bragantino.

Saídas de jogadores do Palmeiras nesta janela

Antonio Carlos

Artur

Borja

Carlos Eduardo

Edu Dracena

Fernando Prass

Henrique Dourado

Thiago Santos

Possíveis saídas

Deyverson

Hyoran

Victor Luís