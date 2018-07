Lista do Paraguai para as Eliminatórias tem Barrios e novo 'argentino'

O caso é bastante semelhante com o de outro convocado por Díaz nesta quarta-feira: o atacante Lucas Barrios, hoje no Palmeiras. O centroavante, também nascido e criado na Argentina, defendia o Borussia Dortmund quando, em 2010, decidiu que jogaria pelo Paraguai, país da sua mãe. Pela equipe guarani, disputou a Copa do Mundo da África do Sul.

Agora ele é o único jogador que disputa o Campeonato Brasileiro convocado para defender o Paraguai diante do Peru, dia 13 de novembro em Lima, e a Bolívia, dia 17 em Assunção. Assim, ele deverá ser desfalque do Palmeiras para pegar o Atlético-PR, no dia 18, na Arena da Baixada.

A lista divulgada nesta quarta-feira tem alguns jogadores conhecidos do futebol brasileiro, como Cáceres (ex-Flamengo, hoje no Al-Rayyan da Arábia Saudita), Ivan Piris (ex-São Paulo, está na Udinese), Miguel Samudio (ex-Cruzeiro, agora no América do México) e Oscar Romero (do Racing, irmão do corintiano Angel Romero).

CONFIRA A CONVOCAÇÃO DO PARAGUAI:

GOLEIROS - Antony Silva (Independiente de Medellín), Justo Villar (Colo Colo) e Alfredo Aguilar (Guaraní-PAR).

DEFENSORES - Iván Piris (Udinese), Juan Patiño (Guaraní), Bruno Valdez (Cerro Porteño), Paulo Da Silva (Toluca-MEX), Pablo Aguilar (América do México), Gustavo Gómez (Lanús) e Miguel Samudio (América do México).

MEIO-CAMPISTSA - Víctor Cáceres (Al-Rayyan-SAU), Rodrigo Rojas (Cerro Porteño), Jonathan Santana (Cerro Porteño), Jonathan Fabbro (Cerro Porteño), Richard Ortiz (Libertad), Celso Ortiz (AZ Alkmaar-HOL), Oscar Romero (Racing) e Hernán Villalba (Newell''s Old Boys)

ATACANTES - Derlis González (Dínamo de Kiev),Hernán Pérez (Espanyol), Raúl Bobadilla (Augsburg), Darío Lezcano (Luzern-SUI), Nelson Haedo Valdez (Seattle Sounders-EUA), Lucas Barrios (Palmeiras) e Edgar Benítez (Querétaro-MEX).