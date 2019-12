Veja a lista dos times que nunca foram rebaixados na história

Restando apenas duas rodadas para o término do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro luta desesperadamente para evitar o rebaixamento para a Série B e, consequentemente, viver a maior crise de sua história. A equipe mineira faz parte de uma honrosa lista de times que nunca foram rebaixados em sua história. Dentre outros, clubes como Barcelona, Real Madrid, Internazionale, fazem parte do grupo, que tem ainda os brasileiros Flamengo, Santos e São Paulo.

A Chapecoense estava na lista, mas sairá nesta temporada. A equipe catarinense não irá escapar do rebaixamento nesta temporada. Corinthians, Palmeiras, Botafogo, Fluminense, Vasco, Inter, Grêmio e Atlético-MG, Athletico-PR, Bahia, entre outros, já tiveram o desprazer de cair (alguns deles, até mais de uma vez), mas conseguiram voltar para a elite nacional.

Time grande não cai?

Muitos torcedores, principalmente de clubes que nunca foram rebaixados, gostam de usar a frase: "Time grande não cai". Mas não é o que a história mostra. Além das equipes citadas acima, clubes com enorme tradição e presente na lista das maiores instituições do futebol mundial já amargaram a Série B. Casos, por exemplo, de Bayern de Munique, Manchester United, Arsenal, Chelsea, Atlético de Madrid, Milan, Juventus, River Plate, etc. Finalistas da última edição da Liga dos Campeões, Tottenham e Liverpool também já foram rebaixados.

Confira a lista dos principais times que nunca foram rebaixados em todo o mundo

BRASIL* : Cruzeiro, Flamengo, Santos e São Paulo

: Cruzeiro, Flamengo, Santos e São Paulo ITÁLIA : Internazionale

: Internazionale ESPANHA : Athletic de Bilbao, Barcelona e Real Madrid

: Athletic de Bilbao, Barcelona e Real Madrid ALEMANHA : Hoffenheim

: Hoffenheim PORTUGAL : Benfica, Porto e Sporting

: Benfica, Porto e Sporting HOLANDA : Ajax, PSV, Feyenoord e Utrecht

: Ajax, PSV, Feyenoord e Utrecht ARGENTINA : Boca Juniors

: Boca Juniors CHILE : Colo-Colo

: Colo-Colo COLÔMBIA : Atlético Nacional, Millonarios, La Equidad e Santa Fe

: Atlético Nacional, Millonarios, La Equidad e Santa Fe URUGUAI : Nacional e Peñarol

: Nacional e Peñarol PARAGUAI : Cerro Porteño, Olímpia e Guaraní

: Cerro Porteño, Olímpia e Guaraní MÉXICO: América, Chivas Guadalajara, Cruz Azul, Pumas e Santos Laguna

* Chapecoense fazia parte da lista, mas foi rebaixada neste ano