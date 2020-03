Lista prévia da Venezuela para as Eliminatórias tem Soteldo, Otero e Savarino

Com três jogadores que atuam no Brasil, a seleção venezuelana divulgou neste domingo a lista preliminar de convocados para as duas primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Otero e Savarino, do Atlético-MG, e Soteldo, do Santos, devem desfalcar suas equipes em uma partida dos Campeonatos Mineiro e Paulista, respectivamente.

A Venezuela estreia contra a Colômbia, fora de casa, no dia 27 de março. Quatro dias depois, recebe o Paraguai. A dupla do Atlético, caso seja confirmada na lista final do técnico português José Peseiro, deve ficar de fora da última rodada da primeira fase do Mineiro, em 1º de abril, quando a equipe enfrenta o Patrocinense no Independência.

Já Soteldo, titular frequente da seleção venezuelana, dificilmente estará em campo na visita santista ao Novorizontino, na última rodada da primeira fase do Paulista, também em 1º de abril. Os principais campeonatos estaduais do País não terão jogos no fim de semana dos dias 28 e 29 de março, pois o calendário da CBF impede partidas durante a Data Fifa.

Esta é a primeira convocação de José Peseiro à frente da Venezuela. O português substituiu Rafael Dudamel, contratado pelo Atlético-MG no início de 2020. A passagem do venezuelano pelo clube, porém, durou menos de dois meses. Ele foi demitido após eliminação para o modesto Afogados da Ingazeira (PE) na segunda fase da Copa do Brasil.

Confira a lista completa dos 39 pré-convocados para a seleção venezuelana:

Goleiros: Wuilker Fariñez (Millonarios-COL), Joel Graterol (América de Cali-COL), José Contreras (Deportivo Táchira) e Rafael Romo (Silkeborg-DIN).

Defensores: Alexander González (Mirandés-ESP), Bernardo Añor (Caracas), Gabriel Benítez (Zulia), Jhon Chancellor (Brescia-ITA), Luis Mago (Universidad de Chile), Mikel Villanueva (Málaga-ESP), Nahuel Ferraresi (Porto B), Roberto Rosales (Leganés-ESP), Rolf Feltscher (Los Angeles Galaxy-EUA), Ronald Hernández (Aberdeen-ESC), Wilker Ángel (Akhmat Grozny-RUS) e Yordan Osorio (Zenit-RUS).

Meias: Adalberto Peñaranda (Watford-ING), Arquímedes Figuera (Universidad César Vallejo-PER), Bernaldo Manzano (Atlético Bucaramanga-COL), Darwin Machís (Granada-ESP), Eduard Bello (Deportes Antofagasta-CHI), Jefferson Savarino (Atlético Mineiro), Jhon Murillo (Tondela-POR), Juanpi Añor (Málaga-ESP), Junior Moreno (DC United-EUA), Luis Seijas (Independiente Santa Fe-COL), Renzo Zambrano (Portland Timbers-EUA), Rómulo Otero (Atlético Mineiro), Ronaldo Lucena (Jaguares-COL), Samuel Sosa (Alcorcón-ESP), Sergio Córdoba (Augsburg-ALE), Tomás Rincón (Torino-ITA), Yangel Herrera (Granada-ESP) e Yeferson Soteldo (Santos).

Atacantes: Andrés Ponce (Akhmat Grozny-RUS), Fernando Aristeguieta (Monarcas Morelia-MEX), Jan Carlos Hurtado (Boca Juniors), Jhonder Cádiz (Dijon-FRA) e Salomón Rondón (Dalian Yifang-CHI).