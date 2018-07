Liverpool abre 2 a 0, mas cede empate ao Everton

Com apenas duas vitórias em 9 jogos, o Liverpool chegou aos 10 pontos e se manteve na parte inferior da tabela. Ocupa o 11º lugar, mas pode perder posições no decorrer desta rodada. Já o Everton subiu para o quarto lugar, desbancando o Arsenal, com 16 pontos.

O primeiro clássico do dia - Chelsea e Manchester United também se enfrentam neste domingo - teve uma etapa inicial eletrizante. Foram 4 gols em apenas 35 minutos. Mesmo jogando fora de casa, o Liverpool se impôs e abriu 2 a 0. Para tanto, contou com gol contra de Baines, aos 14. Seis minutos depois, Suárez marcou o segundo.

Com grande volume de jogo, o Liverpool parecia encaminhar a vitória sem maiores sobressaltos. Até que o Everton resolveu iniciar a reação. Empurrado pela torcida, o time descontou aos 22, com gol de Osman. E buscou o empate, aos 35, com chute de fora da área de Naismith.

Depois de um primeiro tempo de grande movimentação, os dois times caíram de produção no segundo tempo. O Liverpool se recuperou do susto e criou as melhores chances de gol. Aos 48, chegou a balançar as redes, com Suárez. Mas o árbitro assinalou impedimento, inexistente.

Na próxima rodada, o Liverpool vai enfrentar o Newcastle, no dia 4, no Anfield Road. O Everton, por sua vez, vai visitar o Fulham, no dia 3.