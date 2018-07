Liverpool abre Campeonato Inglês com vitória em casa

LIVERPOOL - Na partida que marcou a abertura do Campeonato Inglês, o Liverpool cumpriu o seu dever e derrotou o Stoke City por 1 a 0, em casa. O atacante Daniel Sturridge foi o responsável pelo primeiro gol desta edição do torneio, mas o grande herói do primeiro triunfo da equipe na competição foi o goleiro Simon Mignolet.

O único gol da partida foi marcado aos 37 minutos do primeiro tempo, por Sturridge, que recebeu passe na entrada da grande área e finalizou colocado para colocar o Liverpool em vantagem.

A vitória do time da casa parecia definida, mas, aos 43 minutos da etapa final, Daniel Agger colocou a mão na bola na grande área. Jon Waltter cobrou o pênalti, mas Mignolet, recém-contratado junto ao Sunderland, fez a defesa e garantiu o triunfo do Liverpool.

A equipe não pôde contar com o atacante uruguaio Luis Suárez, que foi ao Anfield Road acompanhar a partida e cumpriu o quinto de dez jogos de suspensão. Mesmo assim, o Liverpool conseguiu encerrar um tabu que vigorava desde 2001, quando tinha vencido pela última vez na primeira rodada do Campeonato Inglês como mandante.