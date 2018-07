Liverpool aceita pagar R$ 334 milhões por Alisson, diz imprensa britânica

A seleção brasileira não foi bem na Copa do Mundo da Rússia, mas o goleiro Alisson teve reconhecido seu trabalho no Mundial. Segundo o canal de televisão britânico BBC, o Liverpool teria oferecido à Roma 66,8 milhões de euros (R$ 334 milhões) pelo camisa 1 e já teria iniciado negociações com o jogador por um contrato de cinco anos.

+ 'O mundo precisa do Brasil de pé', afirma ex-presidente da Uefa

Segundo a imprensa italiana, o Liverpool fez uma proposta inicial de 60 milhões de euros (R$ 267 milhões), mas a intenção do clube italiano era receber 70 milhões de euros.

Caso aceite a oferta, Alisson, de 25 anos, se tornará o goleiro mais caro da história, superando os 53 milhões de euros (R$ 236 milhões) pagos pela Juventus ao Parma por Buffon, em 2001.

Alisson deverá substituir o alemão Karius, que falhou em dois gols na decisão da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid. O goleiro voltou a errar mais duas vezes durante um amistoso na pré-temporada.