Liverpool acerta contratação de jovem zagueiro do Charlton O Liverpool sonha com a chegada de grandes nomes para apagar a impressão ruim deixada na última temporada do futebol inglês, mas a realidade de momento é bem diferente. Neste sábado, o clube anunciou a contratação do desconhecido zagueiro Joe Gomez, de somente 18 anos, que estava no Charlton.