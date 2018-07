Liverpool anuncia acerto com atacante espanhol do Celta Depois de mais uma temporada sem se classificar para nenhuma competição europeia, o Liverpool começa a se reforçar para evitar uma campanha decepcionante como a do último Campeonato Inglês. Nesta quinta-feira, o clube anunciou o acerto com o atacante Iago Aspas, de 25 anos, que estava no Celta de Vigo.