Liverpool anuncia Nike como fornecedora de material esportivo após imbróglio na Justiça

Após superar um imbróglio na Justiça, o Liverpool anunciou nesta terça-feira seu novo fornecedor de material esportivo. A Nike produzirá os uniformes do tradicional clube inglês a partir da próxima temporada europeia, em substituição a New Balance, que tentou evitar o fim do vínculo com o clube em ação na Justiça.

"Damos as boas-vindas à Nike, na família do Liverpool, como nova fornecedora oficial de material esportivo e esperamos formar uma grande parceria para o clube, tanto em casa quanto globalmente, ao mesmo tempo em que continuamos a expandir a nossa base de fãs", anunciou o clube, em comunicado.

O Liverpool não revelou a duração do contrato do novo fornecedor, afirmando apenas se tratar de um acordo de "múltiplos anos". O acerto com a Nike só foi possível porque o clube venceu uma causa na Justiça que lhe deu a permissão para fechar o acordo, em detrimento da New Balance.

Fornecedora do clube desde a temporada 2015-2016, a empresa questionou a negociação com a Nike e cobrou do Liverpool a possibilidade de ao menos igualar a proposta da rival. Na Justiça, o clube alegou que a New Balance poderia até alcançar os valores propostos pelo concorrente, mas não conseguiria igualar a oferta no quesito de marketing e distribuição. A Justiça acabou decidindo que a oferta da New Balance seria "menos favorável" ao Liverpool.

A partir de junho, a Nike passará a fornecer o uniforme de jogo, de treinos e até de viagem do clube inglês, que vive grande fase nos últimos anos. O Liverpool é o atual campeão da Liga dos Campeões da Europa e do Mundial de Clubes da Fifa. No momento, lidera o Campeonato Inglês com ampla vantagem, sendo 13 pontos de vantagem sobre o vice-líder e ainda com um jogo a menos na tabela.