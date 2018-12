Liverpool anuncia renovação contratual de Joe Gomez até 2024

O Liverpool anunciou nesta segunda-feira a renovação contratual do zagueiro Joe Gomez. O jovem de 21 anos, que está afastado do futebol por causa de uma lesão, assinou novo vínculo até o fim da temporada 2023/2024 e celebrou a prorrogação de sua passagem pelo clube.

"Significa o mundo para mim. Eu estou no clube há alguns anos e tive o prazer de jogar pelo Liverpool e experimentar o que isso significa. Estou muito feliz por poder estender meu contrato aqui. Eu amo o clube, amo jogar e aprender aqui e estou feliz por isso continuar", afirmou ao site do clube.

Gomez foi contratado pelo Liverpool junto ao Charlton em 2015. De lá para cá, se destacou com a camisa do clube e se tornou titular absoluto da zaga, atuando em algumas oportunidades também como lateral-direito. Apesar da pouca idade, já defendeu a seleção inglesa em seis oportunidades.

"É um grande clube, acho que todo mundo sabe disso. E você tem uma verdadeira noção disso quando entra no estádio, pelas pessoas e pela cidade. É um lugar que eu amo e, de certa forma, cresci como homem aqui. Cheguei com 18 anos e aprendi muito. Entre altos e baixos, amei cada minuto aqui. Adoraria ficar aqui o tempo todo, quem sabe pelo resto da minha carreira", comentou.

A felicidade de Gomez só não é completa porque o zagueiro está afastado do futebol. Na quarta-feira passada, o jogador fraturou a perna no duelo diante do Burnley, pelo Campeonato Inglês. Por isso, ficará cerca de seis semanas longe dos gramados.