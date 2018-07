Liverpool anuncia renovação do contrato de Philippe Coutinho

O meia Philippe Coutinho não deve deixar o Liverpool tão cedo. Nesta terça-feira, o clube inglês anunciou a renovação do contrato do jogador brasileiro, sem revelar o período do novo acordo, apenas afirmando se tratar de um vínculo de "longo prazo" com o seu camisa 10.

Philippe Coutinho está no Liverpool desde janeiro de 2013, quando foi contratado após passagem pela Inter de Milão. Desde então, o jogador, de 22 anos, disputou 81 partidas, com dez gols marcados. E as suas boas atuações renderam convocações para a seleção brasileira, inclusive pelo técnico Dunga, que assumiu o comando da equipe após a Copa do Mundo de 2014.

"Estou muito feliz. É um sonho jogar por este grande clube e fazer parte desta equipe. Hoje eu liguei o meu futuro ao clube e por isso estou me sentindo muito satisfeito. Este clube é ótimo e os fãs sempre me apoiaram, então eu estive ansioso para assinar esse novo contrato desde que as conversas começaram. Hoje é um dia muito feliz", disse Philippe Coutinho ao site oficial do Liverpool.

Apesar da temporada irregular do Liverpool, o brasileiro vem sendo um dos destaques do time, tanto que foi eleito o melhor jogador de dezembro do time. E no último sábado ele foi decisivo para o triunfo por 2 a 0 sobre o West Ham ao dar os passes para ambos os gols da sua equipe.

Ao festejar a renovação, Philippe Coutinho destacou que o Liverpool apostou nele no momento em que ele não vinha se destacando no futebol italiano. "Este clube me deu a oportunidade de jogar e acreditou em mim mesmo que eu não estivesse jogando regularmente no meu clube anterior. Eu tive uma grande recepção desde o meu primeiro dia aqui. Como eu sempre digo, o Liverpool é uma grande família e eu sou uma pessoa feliz aqui", afirmou.