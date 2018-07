Liverpool anuncia retorno do ídolo Gerrard como técnico do time sub-18

Um dos maiores ídolos da história do Liverpool, Steven Gerrard está oficialmente de volta ao clube. Nesta quinta-feira, a diretoria anunciou o ex-meio-campista como novo treinador da equipe sub-18. O ex-jogador de 36 anos assumirá o cargo a partir da temporada 2017/2018.

"Estou muito feliz e satisfeito por voltar a trabalhar ao clube, mas assumir este papel no time sub-18 é um grande desafio e eu estou realmente empolgado e ansioso para isto", declarou ao site do clube. "Vamos ter que tentar vencer e jogar um bom futebol, porque isso é exigido no Liverpool."

Após uma breve passagem de duas temporadas pelo Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, em 2015 e 2016, Gerrard voltou ao Liverpool no início do ano para um período de testes. O clube lhe ofereceu três meses de trabalho nas categorias de base para que ele pudesse decidir seu próximo passo na carreira, até que o anúncio desta quinta confirmou o futuro do ex-jogador.

"Eu realmente gostei do meu tempo trabalhando na base até o momento e senti que já aprendi muito com a comissão técnica aqui. Depois de falar com o Alex (Inglethorpe, diretor da base do Liverpool), sentimos que este era o momento para eu dar um passo à frente e treinar minha própria equipe", comentou Gerrard.

O ex-jogador contou que o entusiasmo do treinador do time principal do Liverpool, Jürgen Klopp, também foi fundamental para sua decisão. "Uma coisa que o Jürgen me disse quando conversamos foi: 'Você vai cometer erros, precisa aprender com eles, crescer e seguir em frente, e de preferência que isso aconteça longe das câmeras'. Acho que ele ficou mais empolgado do que eu com a notícia."

Gerrard vestiu a camisa do Liverpool por 17 temporadas entre os profissionais e se tornou um dos maiores ídolos do clube. Durante boa parte deste período, ostentou também a faixa de capitão e conquistou diversos títulos, com destaque para a Liga dos Campeões de 2004/2005.