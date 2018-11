Liverpool aproveita erro da arbitragem e derrota Fulham por 2 a 0

O Liverpool até teve dificuldade para abrir o placar, e contou o com a ajuda da arbitragem para conseguir, mas venceu o Fulham por 2 a 0, em casa, neste domingo, pela 12ª segunda rodada do Campeonato Inglês. O atacante egípcio Mohamed Salah e o meia suíço Xherdan Shaqiri marcaram os gols do triunfo, um em cada tempo de partida.

O goleiro espanhol Sergio Rico, do time visitante, foi o destaque do primeiro tempo, com boas defesas, mas foi vazado depois de um lance mal anulado pela arbitragem. O atacante sérvio Aleksandar Mitrovic cabeceou para o gol, mas foi marcado impedimento no lance. Na sequência, o goleiro brasileiro Alisson passou para o lateral-direito inglês Trent Alexander-Arnold, que deu a assistência para Salah marcar, tudo isso aos 40 minutos.

Menos tenso na etapa final, o Liverpool chegou ao segundo gol com Shaqiri, aos seis minutos. O suíço aproveitou cruzamento feito pelo lado esquerdo, pelo lateral escocês Andy Robertson, e ampliou o placar. O time do técnico alemão Jürgen Klopp administrou o resultado na sequência do jogo e garantiu o resultado.

O Liverpool assumiu a liderança provisória do Campeonato Inglês, com 30 pontos, mas precisa aguardar os resultados de Chelsea e Manchester City, que neste domingo vão jogar, ambos em casa, contra Everton e Manchester United, respectivamente. O Fulham segue na lanterna, com apenas cinco pontos.

No próximo sábado, às 13 horas, o Liverpool vai enfrentar o Watford, fora de casa, enquanto o Fulham será mandante na 13ª rodada, contra o Southampton, no mesmo dia e horário.