Liverpool cancela treino e pede adiamento de jogo com Arsenal por surto de covid

O Liverpool entrou com um pedido na English Football League (EFL) para adiar o jogo de ida das semifinais da Copa da Liga Inglesa contra o Arsenal, nesta quinta-feira. A alegação é o crescente número de infectados com a covid-19 no clube, que cancelou o treino desta terça-feira. No jogo do fim de semana, diante do Chelsea, a equipe não teve Alisson, Roberto Firmino, Matic e o técnico Jürgen Kloop. Sem revelar quais e quantos seriam os novos contaminados, a direção divulgou "aumento crescente de casos."

"O Liverpool Football Club confirma que foi submetido um pedido de adiamento da semifinal da Copa Carabao, na primeira mão, com o Arsenal, devido a um número crescente de casos suspeitos de covid-19 positivos e disponibilidade de jogadores", revelou o clube.

"Os Reds solicitaram formalmente à EFL que o confronto seja reprogramado após mais testes suspeitos positivos terem sido registrados entre os jogadores e funcionários, aliados a outros fatores que afetam a seleção, incluindo doenças e lesões."

O Liverpool alega que interrompeu os preparativos no Centro de Treinamento AXA, o que significa que a sessão de treinamento do primeiro time de terça-feira foi cancelada. Eles cobram resposta rápida da EFL por causa da logística de deslocamento até Londres.

"Sem perspectiva de que a situação atual melhore antes do confronto de quinta-feira e com potencial de piora, o clube considera prudente e razoável pedir que o confronto seja reprogramado. O Liverpool FC oferecerá mais uma atualização sobre o processo de avaliações, bem como a retomada dos treinos, oportunamente."

Vale lembrar que o Aston Villa jogou diante do Liverpool com equipe bastante modificada por causa de casos de covid-19 em seu elenco e a partida pela Copa da Inglaterra, no começo de 2021, não foi adiada como o clube solicitava. A situação foi idêntica: treino cancelado e revelação de quantidade de casos "significante". A liga obrigou os times a atuarem e o Liverpool fez 4 a 1 fora de casa.