Liverpool avança na prorrogação na Copa da Liga Inglesa

Atuando em casa, o Liverpool fez dois gols antes dos 30 minutos. Primeiro com Sterling, aos 4, depois com Sturridge, aos 29. O Notts County foi para cima no segundo tempo e chegou ao empate com os gols de Arquin e Coombes, mas Sturridge voltou a marcar no início da prorrogação e Henderson ainda fez mais um para definir a classificação.

Outros três times da primeira divisão avançaram nesta terça. O Sunderland recebeu o Milton Keynes Dons e venceu por 4 a 2. Já o West Ham suou, mas passou à próxima fase ao fazer 2 a 1 no Cheltenham Town. Enquanto isso, o West Bromwich bateu o Newport County por 3 a 0.

Por outro lado, o Queen Park Rangers, equipe que caiu para a segunda divisão na última temporada e ainda conta em seu elenco com o goleiro brasileiro Julio Cesar, perdeu para o Swindon Town em casa, por 2 a 0, e foi eliminado. Julio Cesar sequer esteve presente no banco de reservas.