Liverpool bate Aston Villa fora de casa e vence a 2ª no Campeonato Inglês

BIRMINGHAM - O Liverpool conquistou sua segunda vitória no Campeonato Inglês, neste sábado, ao superar o Aston Villa por 1 a 0, em Birmingham. Daniel Sturridge marcou o único gol da partida aos 21 minutos de jogo, quando Philippe Coutinho fez corta-luz na entrada da área e a bola sobrou para o atacante, que driblou o marcador e o goleiro Brad Guzan e, mesmo desequilibrado, concluiu para as redes.

A vitória manteve o Liverpool na briga pelas primeiras posições neste início de campeonato. Junto do Chelsea, o time soma seis pontos. E deve ser alcançado na liderança no decorrer desta rodada. Ainda neste sábado, Everton x West Bromwich e Newcastle x West Ham empataram sem gols, enquanto o Hull City venceu Norwich por 1 a 0. Southampton empatou com o Sunderland por 1 a 1 e o Stoke City derrotou o Crystal Palace por 2 a 1.