Liverpool bate Everton em clássico; Manchester United vence e cola no Arsenal

No clássico do dia, o Liverpool voltou a contar com Origi, Philippe Coutinho e companhia para seguir recuperando terreno na tabela. Origi e Sakho marcaram os dois primeiros gols da partida, ambos em lances de cabeça, antes do intervalo. O placar refletia a superioridade dos anfitriões em campo, embora o Everton também criasse boas chances de gol.

Na segunda etapa, o zagueiro argentino Funes Mori fez falta violenta em Origi. Ele pisou no tornozelo e acabou tirando o atacante belga de campo, na maca. Pelo lance, foi expulso de campo, deixando o Everton em situação ainda mais complicada na partida.

A vantagem numérica foi muito bem aproveitada pelo Liverpool. Sturridge, que entrou no lugar de Origi, anotou o terceiro gol. E Philippe Coutinho, em bela finalização de fora da área, anotou o quarto. Os anfitriões só não ampliaram a goleada por erros de passe e afobação dentro da área.

O triunfo deixou o Liverpool com 54 pontos, na sétima colocação da tabela. O time está a seis pontos do Arsenal, atual dono da quarta colocação, que dá vaga na fase preliminar da Liga dos Campeões. Já o Everton, com 41, segue distante da zona de classificação das competições europeias.

No Old Trafford, o Manchester United também fez a lição e casa. Ao bater o Crystal Palace por 2 a 0, alcançou os 59 pontos, apenas um atrás do Arsenal. Em quinto lugar, também sonha com a vaga na Liga dos Campeões.

Para buscar a vitória desta quarta, o time comandado por Louis Van Gaal contou com grande atuação do italiano Matteo Darmian. Foi dele o cruzamento que resultou no gol contra de Damien Delaney logo aos quatro minutos de jogo. Na segunda etapa, o próprio lateral italiano anotou o segundo gol dos anfitriões.

Em outro jogo do Inglês nesta quarta, o West Ham United bateu o Watford por 3 a 1. Mark Noble foi o nome da partida ao marcar dois gols em cobrança de pênalti. O time vencedor ocupa o sexto lugar da tabela, com 56 pontos, justamente entre o Manchester United e o Liverpool na tabela.