Liverpool bate fácil o Tottenham na estreia de Mario Balotelli

O Liverpool não teve qualquer dificuldade para vencer na estreia do atacante italiano Mario Balotelli. Neste domingo, mesmo atuando fora de casa, no White Hart Lane, os atuais vice-campeões nacionais derrotaram o Tottenham por 3 a 0, em partida válida pela terceira rodada do Campeonato Inglês.

A partida não contou com a participação de jogadores brasileiros, embora ambos os times possuam atletas do País no elenco. No Liverpool, o volante Lucas Leiva ficou fora até do banco de reservas, enquanto Balotelli assumiu a vaga de que era do meia Philippe Coutinho. Já os volantes Paulinho e Sandro também não foram aproveitados pelo Tottenham.

Após uma pressão inicial, o Liverpool abriu o placar da partida logo aos sete minutos do primeiro tempo. Na jogada, Sturridge acionou na área Henderson, que passou para Sterling empurrar para a rede e fazer 1 a 0.

Depois do gol, a partida seguiu movimentada, mas o Tottenham conseguiu equilibrar o duelo e criou algumas chances, as principais delas com Adebayor, que as desperdiçou. Assim, o primeiro tempo terminou com o time visitante em vantagem.

Na etapa final, o Liverpool teve um pênalti no galês Allen marcado logo no começo. E Gerrard converteu a cobrança aos três minutos. Pouco depois, o time definiu a sua vitória. Aos 14 minutos, o espanhol Moreno roubou a bola de Townsend avançou até a área e finalizou cruzado para marcar o terceiro gol do Liverpool.

O time visitante seguiu com a partida sob controle e poderia ter até ampliado a vantagem, mas acabou vencendo o duelo mesmo por 3 a 0. O triunfo levou o Liverpool aos seis pontos, na quinta colocação, logo à frente do Tottenham, que também está com seis pontos. Os dois times, porém, ainda podem ser ultrapassados pelo Arsenal neste domingo.

Em outra partida da terceira rodada do Campeonato Inglês, o Aston Villa ascendeu ao terceiro lugar, com sete pontos, ao vencer o Hull City por 2 a 1, em casa. Agbonlahor e Weimann marcaram para o time de Birmingham, que foi vazado por um gol contra de Cissokho.