Liverpool bate Manchester City com dois gols de Carroll

Carroll, o jogador inglês mais caro de todos os tempo após sua transferência por 35 milhões de libras (57,28 milhões de dólares) do Newcastle em janeiro, abriu o placar com um chute da entrada da área aos 13 minutos, e fez o segundo pouco depois de Dirk Kuyt marcar, aos 34 minutos da etapa inicial.

O primeiro tempo do City, que já estava ruim, ficou pior quando o atacante Carlos Tevez sofreu uma contusão na perna. O argentino pode ser dúvida para a semifinal da FA Cup contra o Manchester United no sábado.

A equipe do Liverpool está em sexto lugar no Campeonato Inglês, com 48 pontos, restando seis partidas para o final do torneio. O City segue em quarto, com 56 pontos em 32 jogos.

O líder da competição é o Manchester United, com 69 pontos, sete a mais que o Arsenal. Os quatro primeiros colocados garantem vaga na próxima Liga dos Campeões.

(Reportagem de Tom Pilcher)