Liverpool bate o Brighton, se reabilita e amplia vantagem na liderança do Inglês

O Liverpool teve bem mais dificuldade que o esperado, mas voltou a vencer neste sábado. A equipe visitou o Brighton & Hove Albion, pela 22.ª rodada do Campeonato Inglês, e conseguiu seu primeiro resultado positivo no ano ao fazer 1 a 0, graças ao gol de pênalti de Mohamed Salah.

O triunfo, após duas derrotas seguidas neste início de 2019, levou o líder Liverpool a 57 pontos na tabela do campeonato, sete à frente do segundo colocado Manchester City, que ainda atua na rodada. Já o Brighton parou nos 26 pontos, na 13.ª colocação.

Diante de um adversário bem fechado, o Liverpool encontrou muita dificuldade para criar oportunidades. Shaqiri, de cabeça, levou perigo pela primeira vez aos 26 minutos. Mas parou nisso. O Brighton encaixou a marcação no poderoso ataque rival e levou a igualdade para o intervalo.

Na volta dos vestiários, Salah parou no goleiro adversário aos dois minutos. Logo depois, o próprio egípcio foi derrubado na área, cobrou o pênalti e garantiu o gol do triunfo. Com o Brighton todo no ataque, o Liverpool teve ótimas chances com Firmino e Salah, mas o placar não foi mais alterado.

Agora, o Liverpool volta a campo no próximo sábado, quando recebe o Crystal Palace, novamente pelo Inglês. No mesmo dia, o Brighton terá a difícil missão de encarar o Manchester United no Old Trafford.

Ainda neste sábado, o Leicester recebeu o Southampton e foi surpreendido, ao perder por 2 a 1. Prowse e Shane Long marcaram para os visitantes, e Ndidi descontou. O resultado levou o Southampton a 19 pontos, deixando a zona de rebaixamento, enquanto o Leicester parou nos 31 pontos, caindo para oitavo.

Quem subiu para sétimo foi o Watford, que chegou aos 32 pontos ao derrotar o Crystal Palace por 2 a 1, mesmo fora de casa. Em outras partidas deste sábado pelo Inglês, o Burnley derrotou o Fulham em casa, por 2 a 1, e Cardiff e Huddersfield não passagem de um empate sem gols, no País de Gales.