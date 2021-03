Liverpool bate RB Leipzig novamente, avança na Liga dos Campeões e reage na temporada

Se no Campeonato Inglês a situação está complicada, na Liga dos Campeões o Liverpool ainda sonha nesta temporada. Nesta quarta-feira, o time liderado por Jürgen Klopp venceu o RB Leipzig novamente por 2 a 0 e avançou às quartas de final, com placar agregado de 4 a 0. Mais uma vez a partida foi disputada na Arena Puskás, em Budapeste.

Em uma exibição acima da média em 2021, o Liverpool voltou a contar com a força do seu ataque, com Diogo Jota formando trio com Mané e Salah desta vez. Desta vez, o time inglês não precisou dos erros da defesa alemã para vencer. Sensação na temporada passada, quando foi até a semifinal, o Leipzig não conseguiu passar das oitavas nesta edição da Liga.

Para se ter uma ideia do significado das duas vitórias do Liverpool sobre os alemães, é preciso lembrar que os atuais campeões ingleses sofreram nove derrotas e conquistaram apenas seis vitórias em 16 jogos em 2021. Se chegou a liderar o Inglês em dezembro, o Liverpool acumula agora seis derrotas consecutivas em casa na competição nacional, um recorde na história do clube. Ocupa no momento o 8º lugar. A Liga dos Campeões, portanto, se tornou a única esperança do clube para a temporada.

Neste clima, o Liverpool fez um primeiro tempo equilibrado e superior aos 90 minutos do jogo de ida contra o RB Leipzig. Houve boas chances para os dois lados, defesas importantes de ambos os goleiros. Alisson trabalhou um pouco menos que Gulacsi, o principal jogador do time alemão na etapa inicial. Ele evitou o primeiro gol da partida aos 18 minutos, quando fez linda defesa em finalização perigosa de Diogo Jota, que começou como titular, na vaga de Roberto Firmino. O meia-atacante português teve mais duas chances perigosas antes do intervalo.

Se o time inglês tinha Diogo Jota, o RB Leipzig tinha o zagueiro Dayot Upamecano. O francês de apenas 22 anos foi o motor dos alemães no segundo tempo. Além de se destacar na defesa, contendo chances de Salah e Mané, saia jogando e até armava jogadas no ataque, surpreendendo a defesa rival. Numa de suas investidas contra a zaga adversária, ele iniciou lance que culminou em cabeçada de Sörloth, acertando a bola no travessão.

O equilíbrio entre a sólida defesa do RB Leipzig e o ataque dos ingleses foi quebrado aos 25 da segunda etapa. Mané lançou, Diogo Jota ajeitou e Salah mandou rasteiro para as redes, sem chances para Upamecano e companhia. Três minutos depois, Mané anotou o segundo, após jogada de Origi, e selou a vitória e a classificação do Liverpool.