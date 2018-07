Liverpool bate United na Copa da Inglaterra

O francês Evra, zagueiro esquerdo do United, foi recebido com hostilidade por seu envolvimento em um entrevero com Luis Suárez, do Liverpool, em outubro, que levou a uma suspensão de oito partidas para o centro-avante uruguaio por abuso racial.

Alegações de racismo também foram o pano de fundo da vitória de 1 x 0 do Chelsea sobre o Queens Park Rangers, na qual John Terry, que tem audiência em um tribunal na semana que vem por supostos comentários contra Anton Ferdinand, do QPR, também em outubro, foi mantido longe do também zagueiro.

Até mesmo Steven Gerrard, capitão do Liverpool, reconheceu que seu time teve sorte de passar pelo United depois que o gol inaugural de Daniel Agger foi empatado pelo de Park Ji-Sung antes do arremate de Kuyt.

O time de Kenny Dalglish, ainda carecendo da verve de Suárez, tomou a dianteira aos 21 minutos, quando Agger fez um gol de cabeça que David De Gea, goleiro do United, não conseguiu deter.

Sem o contundido Wayne Rooney, o United reagiu com um ataque de Park aos 39 minutos e teve outras boas chances.

Mas o Liverpool riu por último e levou o público da casa à loucura, aumentando as esperanças de que Dalglish consiga ressuscitar os dias de glória de sua passagem anterior pelo clube.

O atacante Andy Carroll cruzou uma bola que deixou Evra fora de posição e o holandês Kuyt aproveitou mais um mau momento de De Gea.

Indagado se o Liverpool mereceu a vitória, Gerrard disse ao canal ITV Sport: "Não na posse de bola, provavelmente não no jogo em geral; temos que dar crédito ao Manchester United, eles controlaram grandes trechos do jogo, mas o mais importante foi o resultado, e chegamos lá no final".

Alex Ferguson, técnico do United, cujo time também está na Liga dos Campeões, concordou.

"Não sei como perdemos, realmente tivemos um desempenho muito bom", declarou.

O Liverpool foi infeliz na derrota para o Bolton Wanderers pelo Campeonato Inglês no final de semana passado, mas eliminou o Manchester City, líder da liga inglesa, na quarta-feira e chegou à final da Copa da Liga inglesa e acumula vitória sobre o United, grande rival e campeão da competição.