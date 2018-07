Liverpool cede empate ao Southampton e continua em baixa

O Liverpool cedeu o empate no fim e ficou no 1 a 1 com o Southampton neste domingo, em casa, pela décima rodada do Campeonato Inglês. O resultado deixa a equipe do técnico Jurgen Klopp na nona posição, com 14 pontos. Os visitantes têm a mesma pontuação, mas estão em oitavo lugar.

Os anfitriões contaram com a presença dos brasileiros Lucas Leiva e Phillipe Coutinho entre os titulares. Mas quem marcou o gol do Liverpool foi o belga Cristian Benteke. Aos 31 minutos do segundo tempo, ele aproveitou cruzamento da direita de James Milner e cabeceou para as redes.

O Southampton passou a pressionar e encontrou o empate aos 40. Após cobrança de falta da esquerda, Ramirez desviou de cabeça e Mané deixou tudo igual. O autor do gol dos visitantes ainda foi expulso nos acréscimos da partida.

O empate também acabou sendo amargo para Klopp, novo técnico do Liverpool, que amargou o segundo empate seguido atuando em casa e ainda não pôde comemorar uma vitória atuando aos olhos dos torcedores do clube. Na última quinta-feira, em sua estreia no Anfield Road, o treinador viu sua equipe ficar no empate por 1 a 1 com o Rubin Kazan, pela fase de grupos da Liga Europa.

As duas equipes agora voltam a campo na quarta-feira pela Copa da Liga Inglesa. O Liverpool receberá o Bournemouth e o Southampton vai encarar o Aston Villa, em casa. Pelo Campeonato Inglês, o Liverpool tem pela frente o clássico contra o Chelsea, sábado, fora de casa. No mesmo dia, o Southampton enfrenta o Bournemouth.