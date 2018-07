Liverpool celebra liderança no Natal e volta da boa fase No que depender do retrospecto nos últimos anos, o Liverpool está próximo de voltar a conquistar o Campeonato Inglês. A equipe lidera a competição no Natal e nas últimas quatro temporadas quem estava nesta posição nesta data acabou campeão - o último a não levantar a taça foi justamente o Liverpool, em 2008/2009. O bom momento da equipe foi comemorado pelo treinador Brendan Rodgers.