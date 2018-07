Liverpool celebra vaga e 1.ª posição na Liga Europa O Liverpool entrou em campo na última quinta-feira ainda sem a classificação para a segunda fase da Liga Europa garantida. No entanto, a vitória por 1 a 0 sobre a já eliminada Udinese, fora de casa, garantiu a vaga à equipe. Para melhorar, o triunfo do Young Boys sobre o Anzhi Makhachkala, por 3 a 1, fez com que os ingleses terminassem na primeira colocação do Grupo A.