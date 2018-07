Liverpool começa bem pré-temporada e vence amistoso por 4 a 0; Napoli faz 17 a 0

O Liverpool teve um bom início de pré-temporada nesta quarta-feira. Em seu primeiro amistoso após as férias, a equipe do técnico alemão Jurgen Klopp goleou o Tranmere Rovers por 4 a 0, no estádio Prenton Park, casa do adversário em Birkenhead, na Inglaterra.

Com a presença dos brasileiros Lucas Leiva (volante) e Roberto Firmino (atacante) entre os titulares, mas sem o meia Philippe Coutinho, que é especulado por outros clubes europeus, o Liverpool chegou ao triunfo com gols de James Milner, Marko Grujic, Pedro Chirivella e Benjamin Woodburn.

Ainda nesta quarta-feira, jogando diante de um time semiamador, o Napoli contou com seis gols do atacante belga Dries Mertens para massacrar o Anaunia por 17 a 0, na cidade italiana de Dimaro Folgarida, onde realiza a pré-temporada. E o Sporting Lisboa, em disputado duelo contra o Fenerbahce, da Turquia, venceu por 2 a 1 - Bas Dost e Seydou Doumbia marcaram para o time português.

Na França, o Olympique de Marselha também obteve bom resultado diante do romeno Viitorul Constanta, ao ganhar por 4 a 2. Lucas Ocampos, Saif-Eddine Khaoui e Clinton Njie, duas vezes, fizeram os gols do triunfo.